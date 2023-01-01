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Ludus

Ludus

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Вебсайт: ludus.one

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Ludus» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Ludus — це вдосконалений інструмент презентацій для творчих професіоналів. Це ніби Sketch і Keynote народили дитину в хмарі.

Вебсайт: ludus.one

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Ludus». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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