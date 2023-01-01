50 років історії перекладів, продовження. Дізнайтеся більше про те, як Legacy Standard Bible продовжує традиції NASB.

Вебсайт: lsbible.org

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