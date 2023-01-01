Найпростіший спосіб залишити спадщину. Створіть спадщину за допомогою LifeLegacy. Заповіти, страхування життя та багато іншого, щоб підтримати людей і справи, які вас найбільше хвилюють – усе в одному місці.

Вебсайт: lifelegacy.io

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