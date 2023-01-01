Наступне покоління. B2B CRM, орієнтована на процеси, з автоматизацією завдань і продажів – Livespace – це інтуїтивно зрозуміла та адаптована хмарна CRM-платформа, створена для професіоналів тими, хто знає. Оптимізуйте процес продажів, ставте цілі та оновлюйте всю інформацію про клієнтів. Використовуючи адаптовану систему підрахунку потенційних клієнтів і автоматизовані процеси продажів, користувачі Livespace можуть отримати максимум від кожного потенційного клієнта. Завдяки відкритому API для бездоганної інтеграції, а також доступу з мобільних пристроїв/планшетів Livespace дозволяє своїм користувачам визначати пріоритети та проводити час там, де це важливо.

Вебсайт: livespace.io

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