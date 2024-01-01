Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Link Looper» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Керування посиланнями стало простим. Link Looper допомагає керувати маркетинговими посиланнями та відстежувати їх ефективність. Ідеально підходить для всієї команди маркетингу, від менеджерів із соціальних медіа до спеціалістів із реклами.

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Вебсайт: linklooper.com

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