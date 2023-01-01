WebCatalog
Lezhin Comics

Lezhin Comics

lezhinus.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Lezhin Comics» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Lezhin Comics – веб-мульти преміум-класу для дорослої аудиторії. Новий досвід онлайн-читання коміксів.

Вебсайт: lezhinus.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Lezhin Comics». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

WebComics

WebComics

webcomicsapp.com

MangaToon

MangaToon

mangatoon.mobi

Tappytoon

Tappytoon

tappytoon.com

Cafeyn

Cafeyn

cafeyn.co

Feeder

Feeder

feeder.co

Toomics

Toomics

toomics.com

Magzter

Magzter

magzter.com

Raz-Kids

Raz-Kids

raz-kids.com

Bookship

Bookship

bookshipapp.com

Amar Chitra Katha

Amar Chitra Katha

digital.amarchitrakatha.com

Reading Eggs

Reading Eggs

readingeggs.com

BILIBILI COMICS

BILIBILI COMICS

bilibilicomics.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності