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Feeder

Feeder

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Вебсайт: feeder.co

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Feeder» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Feeder — це менеджер новин, який відстежує будь-яке вибране вами онлайн-джерело та об’єднує його в легку для читання програму.

Вебсайт: feeder.co

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Feeder». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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