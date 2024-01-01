AudioHarvest

AudioHarvest

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Вебсайт: audio-harvest.com

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AudioHarvest створює та розповсюджує аудіомаркетинговий вміст у podcat, соціальних мережах та Інтернеті AudioHarvest створює чудовий аудіо-досвід із опублікованого онлайн-контенту, що дає змогу клієнтам як збагатити досвід аудиторії на місці, так і охопити нову аудиторію за допомогою розповсюдження подкастів із нещодавно створеним аудіовмістом. Платформа AudioHarvest збагачує враження відвідувачів від онлайн-вмісту клієнта, дозволяючи користувачам слухати вміст через програвач аудіо-віджетів, а не читати його. Ми також створюємо та розповсюджуємо цей вміст у вигляді подкастів, щоб аудиторія також могла бути в курсі останніх випусків епізодів. Платформа AudioHarvest повністю автоматизована: ми вибираємо найбільш відповідний онлайн-контент для аудіо, а потім просто розміщуємо його на веб-сайті клієнта як програвач аудіо-віджетів.
Категорії:
Music & Audio
Програмне забезпечення для перетворення тексту в мову

Вебсайт: audio-harvest.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «AudioHarvest». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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