WebCatalog
LetsDefend

LetsDefend

letsdefend.io

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «LetsDefend» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

LetsDefend допоможе вам побудувати кар’єру синьої команди завдяки практичному досвіду, розслідуючи реальні кібератаки всередині імітованого SOC.

Вебсайт: letsdefend.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «LetsDefend». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

TryHackMe

TryHackMe

tryhackme.com

Mandiant

Mandiant

mandiant.com

INE

INE

ine.com

ME Patch Manager

ME Patch Manager

manageengine.com

Dataquest

Dataquest

dataquest.io

Masterschool

Masterschool

masterschool.com

Trusted Health

Trusted Health

trustedhealth.com

Clutch

Clutch

clutch.io

Acadium

Acadium

acadium.com

Mento

Mento

mento.co

TCS iON

TCS iON

learning.tcsionhub.in

Laptop Mag

Laptop Mag

laptopmag.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності