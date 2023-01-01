Ledgy — це найшвидший і найпростіший спосіб для міжнародних команд керувати власним капіталом і частками. Ми допомагаємо керівникам вищої ланки, відділам фінансів і персоналу залучати співробітників та інвесторів у міру їх масштабування.

Вебсайт: ledgy.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Ledgy». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.