WebCatalog
Kyte

Kyte

kyteapp.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Kyte» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

За допомогою програми й системи POS від Kyte ви можете керувати продажами, запасами та клієнтами зі свого телефону чи планшета. Отримайте безкоштовно!

Вебсайт: kyteapp.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Kyte». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Vend

Vend

vendhq.com

Ewity POS

Ewity POS

ewity.com

BizMaster

BizMaster

mybizmaster.com

Medbikri

Medbikri

medbikri.com

Bearbook

Bearbook

bearbook.com

Splendid Accounts

Splendid Accounts

splendidaccounts.com

Brightpearl

Brightpearl

brightpearlapp.com

Toky

Toky

toky.co

Lyft

Lyft

lyft.com

EspritBooks

EspritBooks

espritbooks.com

inFlow Inventory

inFlow Inventory

inflowinventory.com

Salescamp CRM

Salescamp CRM

salescamp.app

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності