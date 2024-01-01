Stock Konnect

Stock Konnect

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Вебсайт: stockkonnect.co

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Stock Konnect» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Відкрийте для себе найпростішу систему керування багатоканальними списками. Stock Konnect допоможе вам зв’язатися з новими клієнтами незалежно від того, звідки вони роблять покупки. Ви можете створювати, синхронізувати та керувати: списком, інвентарем і замовленнями з багатоканальної електронної комерції на одній платформі простіше, швидше та приємніше.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для багатоканальної роздрібної торгівлі

Вебсайт: stockkonnect.co

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