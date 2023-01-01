Безкоштовний аптечний додаток №1 для управління запасами та повторних замовлень. Легко керуйте своїм запасом, отримуйте повторні замовлення ліків від хронічних пацієнтів і заробляйте додатково до 50 000 рупій на місяць.

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