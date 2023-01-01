WebCatalog
Kortext

Kortext

kortext.com

Користуватися вебзастосунком

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Платформа для навчання та залучення студентів №1 у Великобританії. Персоналізований навчальний простір із доступом до понад 2 мільйонів цифрових підручників і навчального контенту від понад 4700 провідних видавництв, що підтримує університети в їхній місії виховувати наступне покоління людей, що творять відмінності.

Вебсайт: kortext.com

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