Платформа для навчання та залучення студентів №1 у Великобританії. Персоналізований навчальний простір із доступом до понад 2 мільйонів цифрових підручників і навчального контенту від понад 4700 провідних видавництв, що підтримує університети в їхній місії виховувати наступне покоління людей, що творять відмінності.

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