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Yellowbrick

Yellowbrick

yellowbrick.co

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Yellowbrick має на меті надихнути наступне покоління на кар’єру, яка відповідає їхнім талантам і захопленням університетам і брендам, які вони знають і яким довіряють. Працюючи в партнерстві з провідними світовими університетами, брендами та галузевими експертами, Yellowbrick створює навчальний досвід, який допомагає майбутнім лідерам відкривати та йти по кар’єрних шляхах у зростаючих глобальних галузях промисловості, які відповідають їхнім захопленням, включаючи моду, спорт, красу, музику та медіа. .

Вебсайт: yellowbrick.co

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Yellowbrick». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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