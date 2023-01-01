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BlinkLearning

BlinkLearning

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Вебсайт: blinklearning.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

У BlinkLearning ми адаптуємо та розповсюджуємо цифровий освітній контент від понад 100 національних і міжнародних видавців. Завдяки нашій навчальній платформі ми пропонуємо школам інструменти керування класами та доступ онлайн/офлайн до понад 25 000 цифрових книг.

Вебсайт: blinklearning.com

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