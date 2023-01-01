Knack є піонером у сфері No Code вже більше десяти років, маючи понад 5000 клієнтів від малого та середнього бізнесу до найбільших підприємств зі списку Fortune 500. Knack дає змогу повсякденним новаторам легко долати критичні бізнес-завдання. Використовуючи інтуїтивно зрозумілу безкодову платформу Knack і експертну мережу розробників, команди можуть швидко створювати спеціальні програми, які збирають і керують даними, автоматизують процеси та переміщують робочі процеси в Інтернет. Це економить ваш час, оскільки ті, хто розбудовує бізнес, можуть створювати та змінювати робочі процеси та мають змогу вирішувати власні проблеми. Knack допомагає вирішувати різноманітні функціональні випадки використання, такі як портали для клієнтів і постачальників, спеціальні програми CRM і управління проектами, системи LMS, виставлення рахунків і контрактів, логістика та ланцюг поставок, планування авіакомпаній, каталоги учасників і управління волонтерами, управління нерухомістю та орендарями , охорона здоров’я (HIPAA), програми для зв’язку з державними та місцевими органами влади тощо. Knack допомагає непрограмістам легко створювати чудові веб-програми на основі даних. Дані можна імпортувати з електронних таблиць і конвертувати в онлайнову базу даних. Такі інструменти, як пошук, форми та таблиці, використовуються для створення веб-програм, які працюють з даними. Ми пропонуємо спеціальні випуски для охорони здоров’я (HIPAA), уряду (GovCloud) і відповідності SOC2. Програми можна публікувати на будь-якому сайті та адаптувати до навколишнього дизайну. Кілька версій можна публікувати на різних сайтах і для різної аудиторії. Розробники можуть розширити ці програми за допомогою RESTful API, власних CSS і обробників подій JS.

Вебсайт: knack.com

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