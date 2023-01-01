Infomaniak Meet — це рішення для відеоконференцій, яке поважає вашу конфіденційність під час усіх ваших обговорень. Не потрібна адреса електронної пошти, реклама та реєстрація. Ваші обговорення не аналізуються і передаються лише через сервери Infomaniak у Швейцарії.

Вебсайт: infomaniak.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Infomaniak kMeet». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.