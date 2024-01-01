Kladana

Kladana

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Вебсайт: kladana.com

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Постачальник програмного забезпечення для управління запасами на основі SaaS для компаній електронної комерції. Надані рішення включають керування замовленнями, управління запасами, управління поверненнями, оптимізацію виконання замовлень, автоматизацію робочого процесу та створення описів матеріалів, а також облік сировини та готової продукції.
Категорії:
Business
ERP системи

Вебсайт: kladana.com

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QuickBooks Workforce

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Microsoft Dynamics 365

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NetSuite

NetSuite

netsuite.com

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

Deskera

Deskera

deskera.com

ECOUNT ERP

ECOUNT ERP

ecount.com

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Sage Accounting

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weclapp

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