Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Kladana» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Постачальник програмного забезпечення для управління запасами на основі SaaS для компаній електронної комерції. Надані рішення включають керування замовленнями, управління запасами, управління поверненнями, оптимізацію виконання замовлень, автоматизацію робочого процесу та створення описів матеріалів, а також облік сировини та готової продукції.

Вебсайт: kladana.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Kladana». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.