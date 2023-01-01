Kiwix дозволяє вам мати доступ до всієї Вікіпедії (і багатьох інших веб-сайтів), де б ви не були! На човні, у порожньому місці або коли плата за передачу даних надто висока, Kiwix безкоштовно надає вам доступ до всіх людських знань. (Kiwix JS PWA)

Вебсайт: kiwix.org

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