WebCatalog
KingData

KingData

kingdata.com

Користуватися вебзастосунком

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

KingData, зосередження на моніторингу даних і визначених користувачем індикаторів у Web3. Побудовано громадою. Відкрив понад 500 індикаторів. Необхідний інструмент моніторингу, щоб не втрачати жодної можливості

Вебсайт: kingdata.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «KingData». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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