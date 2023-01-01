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JetSend

JetSend

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Вебсайт: jetsend.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «JetSend» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

JetSend — це система керування транзакційною електронною поштою, розроблена, щоб допомогти компаніям керувати, надсилати та відстежувати цифрові повідомлення. За допомогою JetSend розробники можуть інтегрувати наш індивідуальний API у ваші програмні платформи та забезпечити доставку важливих транзакційних повідомлень вашим користувачам. Крім того, JetSend може відстежувати аналітику доставки на персоналізованій інформаційній панелі, щоб ви могли контролювати ефективність ваших важливих транзакційних повідомлень. Найкраще для: JetSend орієнтований на технологічні компанії, які прагнуть інтегрувати надійну платформу транзакційних повідомлень у свої програми без необхідності створювати власну інфраструктуру. Огляд цін: вартість JetSend починається від 8,00 доларів США на місяць залежно від використання. JetSend пропонує безкоштовну пробну версію!

Категорії:

Business
Email Marketing Software

Вебсайт: jetsend.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «JetSend». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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