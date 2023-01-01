Intend™ — це програмне забезпечення для керування та залучення пацієнтів. Intend оптимізує лікування пацієнтів, залучення, планування, прийом, перевірку страхування, електронний рецепт, виставлення рахунків, інтеграцію лабораторії, складання діаграм, звітування та подальше спостереження.

Вебсайт: intend.io

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