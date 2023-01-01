WebCatalog
Intend

Intend

intend.io

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Intend» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Intend™ — це програмне забезпечення для керування та залучення пацієнтів. Intend оптимізує лікування пацієнтів, залучення, планування, прийом, перевірку страхування, електронний рецепт, виставлення рахунків, інтеграцію лабораторії, складання діаграм, звітування та подальше спостереження.

Вебсайт: intend.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Intend». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

IntakeQ

IntakeQ

intakeq.com

Hint Health

Hint Health

hint.com

CollaborateMD

CollaborateMD

collaboratemd.com

TherapyPMS

TherapyPMS

therapypms.com

ClinicSense

ClinicSense

clinicsense.com

Picktime

Picktime

picktime.com

Lawmatics

Lawmatics

lawmatics.com

Inflowcare

Inflowcare

inflowcare.com

Viewpath

Viewpath

viewpath.com

Ally MS

Ally MS

allyms.com

Taskomat

Taskomat

taskom.at

SPORTRICK

SPORTRICK

sportrick.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності