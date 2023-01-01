Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «InStream» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

InStream – це платформа для керування відносинами. Альтернатива CRM для клієнтоорієнтованих компаній. InStream підтримує малий і середній бізнес у зборі інформації про клієнтів, управлінні комунікацією та побудові міцних ділових відносин. Простий, але гнучкий інструмент, який можна інтегрувати з будь-якою поштовою скринькою, соціальними мережами та інструментом управління бізнесом.

Вебсайт: instream.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «InStream». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.