Керівники закладів і постачальники послуг звертаються до Infraspeak, щоб допомогти забезпечити те, що очікується від їхніх команд, будівель і обладнання — вже сьогодні. Отримайте безпрецедентний контроль над роботою FM і обслуговуванням. Те, що працювало 10 років тому, більше не допомагає. Керівники закладів і постачальники послуг звертаються до Infraspeak, щоб допомогти забезпечити те, що очікується від їхніх команд, будівель і обладнання — вже сьогодні.

Вебсайт: infraspeak.com

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