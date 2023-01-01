і публікуйте у своєму браузері За допомогою Readymag ви можете створювати все, що вам потрібно, з будь-яким макетом, який вам подобається. Цільові сторінки, веб-сайти компаній, редакційні статті, портфоліо — формат не має значення, має значення дизайн.

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