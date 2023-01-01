Не дозволяйте компаніям використовувати вашу особисту інформацію. Брокери даних збирають вашу особисту інформацію та наживаються на цьому за рахунок вашої конфіденційності. Дозвольте Incogni допомогти вам повернути контроль над своїми даними, зменшити спам і запобігти шахрайським атакам, автоматично відмовившись від їхніх баз даних.

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