WebCatalog
Incogni

Incogni

incogni.com

Користуватися вебзастосунком

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Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Не дозволяйте компаніям використовувати вашу особисту інформацію. Брокери даних збирають вашу особисту інформацію та наживаються на цьому за рахунок вашої конфіденційності. Дозвольте Incogni допомогти вам повернути контроль над своїми даними, зменшити спам і запобігти шахрайським атакам, автоматично відмовившись від їхніх баз даних.

Вебсайт: incogni.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Incogni». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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