Friendly Captcha

Friendly Captcha

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Вебсайт: friendlycaptcha.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

GDPR-Compliant Bot Protection. Organizations—from startups to large enterprises—use Friendly Captcha to protect their websites and online services from spam and abuse. Friendly Captcha respects your user’s privacy and works automatically, so your users don’t have to do anything.

Вебсайт: friendlycaptcha.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Friendly Captcha». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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