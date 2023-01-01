WebCatalog
IDGateway

IDGateway

idgateway.co.uk

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «IDGateway» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

AirportGateway — це ідеальне рішення для будь-якого аеропорту, який хоче оптимізувати, керувати та автоматизувати додатки ідентифікаційних карт аеропорту, підвищити відповідність вимогам, зменшити внутрішні загрози та покращити безпеку як для персоналу, так і для пасажирів.

Вебсайт: idgateway.co.uk

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «IDGateway». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Secureframe

Secureframe

secureframe.com

Function Point

Function Point

functionpoint.com

Sine

Sine

sine.co

LogSentinel

LogSentinel

logsentinel.com

OctopusPro

OctopusPro

octopuspro.com

Secureworks

Secureworks

secureworks.com

SocialBu

SocialBu

socialbu.com

Trustpage

Trustpage

trustpage.com

Shiftsmart

Shiftsmart

shiftsmart.com

Qualys

Qualys

qualys.com

Validation

Validation

validation.com

SurveyMonkey Apply

SurveyMonkey Apply

surveymonkey.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності