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Idealist

Idealist

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Вебсайт: idealist.org

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Ідеаліст: робота в некомерційних організаціях, волонтерство тощо Idealist об’єднує мільйони ідеалістів – людей, які хочуть творити добро – з можливостями для дій і співпраці по всьому світу.

Вебсайт: idealist.org

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Idealist». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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