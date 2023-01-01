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Hetzner DNS

Hetzner DNS

hetzner.com

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Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

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Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Консоль DNS Hetzner — це інтуїтивно зрозуміла платформа керування DNS. Просто введіть назви зон, щоб імпортувати записи DNS. Вам навіть не потрібно їх копіювати та вставляти. Використовуйте нашу консоль DNS і API, щоб переглядати записи DNS, додавати до них, редагувати або видаляти. Усе абсолютно безкоштовно.

Вебсайт: hetzner.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Hetzner DNS». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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