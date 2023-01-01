Djaboo — чудовий, розумний менеджер зі зв’язків із клієнтами, який підвищує продуктивність вашого бізнесу. Ви можете легко керувати своїми проектами, клієнтами, командою фрілансерів, платежами та автоматично генерувати свої контракти та рахунки-фактури в одному місці. Djaboo надає вам швидкий і легкий доступ до функцій, необхідних для розвитку вашого бізнесу. Він містить усе необхідне для ефективного та мирного керування бізнесом. Твоя черга ! Основні функції для вашої продуктивності Автоматичні звіти табелів обліку робочого часу та доходів/витрат. Автоматичний розрахунок ваших витрат. Управління переходом на різні рівні вашого ПДВ. Управління котируваннями в реальному часі. Контракти продажів створюються автоматично на основі інформації про клієнтів. Основні функції для керування проектами Керування простими та складними завданнями за допомогою встановлення нагадувань. Інтегрований чат, що дозволяє обговорювати проекти з вашими залученими співробітниками. Планування завдань і заходів за допомогою календарів, часових шкал, засобів відстеження часу та діаграм Ганта, канбану або списків. Управління документами, електронними таблицями, а також базами знань, щоб поділитися ними з вашими співробітниками. Основні функції для керування клієнтами Додавання клієнтів або масовий імпорт наявних клієнтів. Керування командою шляхом визначення їхніх ролей і доступу до програми, а також перегляду відпусток, відвідуваності та діяльності кожного. Магазин, який дозволяє пропонувати заздалегідь визначені пакети послуг. Автоматичне виставлення рахунків, яке виконується нашим інтуїтивно зрозумілим редактором. Повна настройка програми. Можливість вибору перегляду: список, таблиця, календар і багато іншого. Додайте свій логотип, налаштуйте кольори та додайте потрібні фони. Налаштуйте свій цифровий робочий простір, який ви зможете: вибрати різні функції, які ви хочете використовувати. Змінюйте кольори, щоб завдання було легше ідентифікувати. Використовуйте різні статуси для класифікації завдань і підвищення ефективності.

Вебсайт: djaboo.com

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