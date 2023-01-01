WebCatalog
Superflow

Superflow

getsuperflow.co

Користуватися вебзастосунком

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Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Superflow» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Створіть свій веб-сайт за кілька годин із сотнями преміальних компонентів, які можна скопіювати та вставити у свій проект Webflow і налаштувати.

Вебсайт: getsuperflow.co

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Superflow». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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