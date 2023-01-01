WebCatalog
Herbal Farmer

Herbal Farmer

herbalfarmer.com.my

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Herbal Farmer» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Herbal Farmer — це перший сучасний магазин китайської медицини в Малайзії, заснований на «Інноваційних галузевих стандартах».

Вебсайт: herbalfarmer.com.my

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Herbal Farmer». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Level Learning

Level Learning

levellearning.com

HotelRunner

HotelRunner

hotelrunner.com

STAT

STAT

statnews.com

AAFP

AAFP

aafp.org

DeskDay

DeskDay

deskday.ai

PerfectGym

PerfectGym

perfectgym.com

CamScanner

CamScanner

camscanner.com

MedlinePlus

MedlinePlus

medlineplus.gov

BrightMove

BrightMove

brightmove.com

Weee!

Weee!

sayweee.com

Dreeven

Dreeven

dreeven.com

Penpot

Penpot

penpot.app

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності