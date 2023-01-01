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GoToMeeting

GoToMeeting

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Вебсайт: gotomeeting.com

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GoToMeeting — це веб-сервіс, створений і проданий LogMeIn. Це пакет програмного забезпечення для онлайн-зустрічей, спільного використання робочого столу та відеоконференцій, який дозволяє користувачеві зустрічатися з іншими користувачами комп’ютера, клієнтами, клієнтами чи колегами через Інтернет у режимі реального часу. Наприкінці 2015 року Citrix оголосила про плани виділити бізнес GoToMeeting як окрему дочірню компанію з ринковою вартістю близько 4 мільярдів доларів. У липні 2016 року Citrix і LogMeIn оголосили про плани злиття сімейства продуктів GoTo.

Вебсайт: gotomeeting.com

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