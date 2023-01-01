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Google Doodles

Google Doodles

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Вебсайт: google.com

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Дудли — це веселі, несподівані та іноді спонтанні зміни, які вносяться до логотипу Google, щоб відзначити свята, ювілеї та життя відомих художників, піонерів і вчених.

Вебсайт: google.com

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