Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Google Doodles» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Дудли — це веселі, несподівані та іноді спонтанні зміни, які вносяться до логотипу Google, щоб відзначити свята, ювілеї та життя відомих художників, піонерів і вчених.

Вебсайт: google.com

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