Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «GoBrunch» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

GoBrunch — це надзвичайно крутий додаток для відеочату. Ви можете створювати інтерактивні віртуальні кімнати та налаштовувати їх так, як хочете. Він підходить для зустрічей і робочих місць.

Вебсайт: gobrunch.com

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