Найпростіший спосіб проводити інтерактивні вебінари та зустрічі. Створюйте відео, на які ваша аудиторія з’явиться. Проведіть наступні роздачі, AMA, вебінар або тренінг за лічені хвилини за допомогою Session.

Вебсайт: session.com

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