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GG

GG

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Вебсайт: ggapp.com

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

GG Messenger – безкоштовна програма обміну миттєвими повідомленнями на телефоні, комп’ютері або увійдіть у браузер. Чудовий текстовий месенджер для малого бізнесу та знайомства з новими людьми.

Вебсайт: ggapp.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «GG». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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