Персональні текстові повідомлення в реальному часі для стоматологів. Залишатися на зв’язку з пацієнтами швидше та простіше, ніж будь-коли, з RevenueWell Messenger! Надсилайте повідомлення та відповідайте в режимі реального часу прямо зі свого комп’ютера. Це проста у використанні платформа, яка сподобається вашій команді та пацієнтам.

Вебсайт: revenuewell.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «RevenueWell». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.