Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «OpenDream» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Створіть узгоджені активи для себе та вашої команди. Opendrem робить створення, редагування та спільний доступ до тем легшим, ніж будь-коли.

Вебсайт: opendream.ai

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