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GameChanger Staff Portal

GameChanger Staff Portal

gc.com

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GameChanger — це остання версія продукту GameChanger, який ви знаєте та любите. Підрахунок результатів, трансляція відео в прямому ефірі та керування командою - GameChanger — єдиний додаток для кожної команди. Деякі бейсбольні/софтбольні команди все ще використовують стару версію GC. Уточніть у тренера, щоб завантажити правильний.

Вебсайт: gc.com

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