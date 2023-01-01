GameChanger Staff Portal

GameChanger — це остання версія продукту GameChanger, який ви знаєте та любите. Підрахунок результатів, трансляція відео в прямому ефірі та керування командою - GameChanger — єдиний додаток для кожної команди. Деякі бейсбольні/софтбольні команди все ще використовують стару версію GC. Уточніть у тренера, щоб завантажити правильний.

Вебсайт: gc.com

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