foodpanda Myanmar

foodpanda Myanmar

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Вебсайт: foodpanda.com.mm

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ဗိုက်ဆာနေပြီလား? foodpanda ကနေ မြန်မြန်ဆန်ဆန် နဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူ မှာလို့ရပြီနော် Gong Cha, Manhattan Fish Market နဲ့ Indian Tadka လို စားသောက်ဆိုင်ကြီးတွေအပြင် အခြား ဆိုင်တွေ အများကြီးကနေ ရွေးချယ်လိုက်ပါ သင့်အနားမှာ ရှိတဲ့ သင် အကြိုက်ဆုံး အစားအစာတွေကို foodpanda ကနေ ဒီနေ့ပဲ မှာစားလိုက်တော့နော်

Вебсайт: foodpanda.com.mm

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