Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Fanplayr» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Fanplayr is a global leader in online behavioral personalization, artificial intelligence and user privacy to enable businesses to increase conversion rates and revenue, collect more leads, and retarget visitors with personalized recommendations during and after the shopping experience.

Вебсайт: fanplayr.com

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