Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Socital» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Socital is an e-commerce marketing platform that helps marketers capture leads, convert anonymous and abandoning visitors into customers, and increase sales. Socital provides a unique set of tools for data collection, email database segmentation, conversion optimization, targeting, and personalization.

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Вебсайт: socital.com

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