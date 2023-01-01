Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Event.Gives» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Програмне забезпечення для збору коштів, яке сподобається вашим учасникам. Продавайте квитки, керуйте відвідувачами та залученням донорів, збирайте пожертви тощо за допомогою Event.Gives. Створено командою фанатів про успіх вашої події.

Вебсайт: event.gives

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