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Event.Gives

Event.Gives

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Вебсайт: event.gives

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Програмне забезпечення для збору коштів, яке сподобається вашим учасникам. Продавайте квитки, керуйте відвідувачами та залученням донорів, збирайте пожертви тощо за допомогою Event.Gives. Створено командою фанатів про успіх вашої події.

Вебсайт: event.gives

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