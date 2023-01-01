WebCatalog
Wondershare EdrawMind

Wondershare EdrawMind

edrawmind.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Wondershare EdrawMind» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

MindMaster — це безкоштовний мультиплатформенний інструмент для створення розумових карт, який надає комплексні рішення для мозкового штурму та управління знаннями. Спробуйте сьогодні!

Вебсайт: edrawmind.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Wondershare EdrawMind». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

GitMind

GitMind

gitmind.com

Kolatte

Kolatte

kollate.io

Classy

Classy

classy.org

Mind42

Mind42

mind42.com

Kajabi

Kajabi

kajabi.com

Emberly

Emberly

ember.ly

Chaport

Chaport

chaport.com

AIdeaMap

AIdeaMap

aideamap.com

Worksection

Worksection

worksection.com

MindManager

MindManager

mindmanager.com

SmarterQueue

SmarterQueue

smarterqueue.com

Casual.PM

Casual.PM

casual.pm

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності