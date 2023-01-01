Зустрічайте AIdeaMap: ваш другий пілот для інтерактивного відображення ідей. Перетворіть мозковий штурм за допомогою візуалізацій на основі штучного інтелекту, легко організовуючи та розширюючи ідеї.

Вебсайт: aideamap.com

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