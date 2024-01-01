Seenapse — це інструмент штучного інтелекту, призначений для надання допомоги в процесі створення ідей та інновацій. Seenapse прагне функціонувати як цифровий другий пілот, використовуючи технологію штучного інтелекту для стимулювання творчості, генерування нових ідей і сприяння процесу інновацій. Інструмент дуже підходить для окремих осіб, підприємств або зацікавлених осіб, які регулярно беруть участь у мозкових штурмах, інноваційних семінарах або стратегічному плануванні. Основна мета Seenapse — запропонувати переконливі ідеї, які користувачі, можливо, не подумали інакше. Це робиться шляхом швидкої обробки безлічі асоціацій і зв’язків, що веде до розширеного творчого мислення та вирішення проблем. Крім особистого використання, Seenapse призначений для широкого кола галузей, включаючи розробку продуктів, маркетинг, стратегію тощо. Він обіцяє запропонувати свіжий та інший погляд на ідею, не зв’язаний звичайними процесами мислення. Однак, як зазначено в наданому тексті, важливо звернути увагу на те, що для запуску Seenapse потрібно ввімкнути JavaScript. Це вказує на те, що інструмент є веб-інтерфейсом і, ймовірно, доступ до нього здійснюється через веб-браузер. Коротше кажучи, Seenapse — це інструмент на базі штучного інтелекту, призначений для підвищення людської креативності, стимулювання генерації ідей і каталізації інноваційного процесу.

Вебсайт: seenapse.ai

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