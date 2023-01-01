WebCatalog
Drata

Drata

drata.com

Користуватися вебзастосунком

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Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

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Найвища платформа автоматизації відповідності. Drata може допомогти вам почати роботу, масштабувати GRC і покращити вашу програму безпеки та відповідності. Drata — це платформа автоматизації безпеки та відповідності, яка постійно відстежує та збирає докази засобів контролю безпеки компанії, одночасно впорядковуючи робочі процеси для забезпечення готовності до аудиту.

Вебсайт: drata.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Drata». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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